Piratage de Western Digital : les données des utilisateurs sont-elles en danger ?

Bien évidemment, cette intrusion a eu un impact sur les services en ligne de Western Digital. Les activités commerciales sont actuellement perturbées, puisque l'entreprise a temporairement bloqué l'ensemble des services NAS liés à My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, et My Cloud OS 5, SanDisk ibi, SanDisk Ixpand Wireless Charger pour éviter tout problème supplémentaire.

Plus de 24 heures après l'annonce de l'incident, la plupart des services sont toujours inaccessibles. En plus du cloud, les notifications push, l'authentification, les emails, le proxy et les services web sont en panne. À l'heure actuelle, Western Digital n'a pas évoqué la possibilité de dédommager les clients, mais on imagine assez facilement que l'entreprise n'aura pas d'autre choix que de proposer une forme de réparation aux utilisateurs.

D'ailleurs, si vous comptiez vous tourner vers le support client pour essayer d'avoir des informations supplémentaires, vous pouvez pour le moment oublier. L'assistance est actuellement débordée et ne peut pas accéder aux données puisque les services ont été coupés. Rappelons qu'une autre attaque, datant de juin 2021, avait permis aux pirates d'accéder à certains modèles de NAS, les autorisant à réinitialiser à distance certains périphériques.