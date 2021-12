Propriétaires de NAS Western Digital, ne tardez pas à faire cette mise à jour logicielle !

Pour les personnes concernées par ce problème, aucune solution n'est envisagée : dès le 15 avril, il ne leur sera donc plus possible d'accéder à leurs données à distance via My Cloud OS 3 et seul l'accès local sera encore proposé (fort heureusement). Pour tenter de minimiser ce souci, Western Digital offrira un bon de réduction de 20 % sur les nouvelles générations de NAS compatibles avec My Cloud OS 5… une bien maigre consolation.