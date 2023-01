Avec son « double bras », le disque dur WD Ultrastar DC HS760 concurrence les SSD

Côté capacités, ce disque dur se place en concurrent direct des Exos X20 de Seagate (20 To). Les deux unités adoptent un fonctionnement « classique » à base de technologie CMR (pour Classic Magnetic Recording) ainsi qu'une vitesse de rotation des plateaux de 7 200 tr/mn.

Western Digital se distingue toutefois nettement de Seagate en adoptant la technique des deux bras. Sur un disque dur, le bras vient embarquer les têtes de lecture/écriture, lesquelles pourront ensuite se déplacer sur les plateaux afin de lire ou d'écrire les données.

Avec deux bras et, on l'imagine, deux fois plus de têtes de lecture/écriture, Western Digital est en mesure d'offrir des performances bien plus élevées que le disque dur de son concurrent. C'était en tout cas sa promesse.