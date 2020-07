La prise de température expérimentée en gare à la SNCF

Pour le moment, il ne s'agit que d'une pure expérimentation, et celle-ci sera d'ailleurs étendue toujours à Paris à la Gare Montparnasse et à la Gare de l'Est à partir du 5 août. Mais dans le cadre d'une nouvelle flambée de la pandémie, le législateur pourra utiliser les résultats et bénéficier des retours du terrain de cette expérimentation pour aviser et généraliser le contrôle de la température sur tout le réseau SNCF.