L'université de Cambridge organisera 100% de ses cours en ligne en 2020-2021

Le Royaume-Uni est le quatrième pays le plus touché en termes de cas décelés de coronavirus et le deuxième plus meurtri du globe (plus de 35 000 décès) après les États-Unis. Cela a poussé les autorités à prolonger, le 10 mai, le confinement au moins jusqu'au 1er juin, en présentant un plan de déconfinement graduel, comme en France. L'université de Cambridge, de son côté, a pris une décision radicale.