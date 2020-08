Un vidéaste invente un lance-masques pour les passants n'en portant pas

Allen Pan s'est agacé de voir, pour le citer, « des personnes à cerveau d'oiseau » refuser de porter le masque. « Je pourrais faire une vidéo amusante et émouvante sur le port du masque, mais non ! Beaucoup de gens intelligents ont fait de très bonnes vidéos sur le masque et son efficacité, et si ça avait dû marcher, ça aurait déjà fonctionné ». Il dit ainsi regretter que les Américains soient trop portés vers le Second Amendement autorisant la possession et le port des armes, et explique avoir décidé de faire un pistolet à masque pour attirer leur attention.