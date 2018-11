Nintendo : dites adieu au streaming vidéo sur la Wii dès 2019

© Stevivor

La Wii rend ses dernières armes

Source : GoNintendo

Récemment, Netflix a envoyé un mail à ses utilisateurs en précisant que son application sur Wii ne serait plus opérationnelle à partir du 31 janvier 2019.Il ne s'agira pas de la seule app touchée, puisque tous les services desont concernés et seront donc inaccessibles à la toute fin du mois de janvier prochain.Ainsi, cela comprend non seulement Netflix mais aussi Hulu, Amazon Prime ou encore YouTube. Pas franchement étonnant, étant donné que la Wii n'est plus vendue depuis 2011. Mais si vous faites partie des rares personnes qui utilisent encore cette machine pour regarder vos vidéos et films, il ne vous reste que quelques semaines pour acquérir un nouvel appareil.Notez par ailleurs que YouTube vient tout juste de débarquer sur Nintendo Switch