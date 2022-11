Fibre : emménager ou changer d'opérateur sera bientôt plus facile !

Lorsque vous déménagez et emménagez et que vous devez raccorder pour la première fois (ou pas) votre logement à la fibre optique, la référence de la prise terminale optique (ou PTO) est diablement utile en ce qu'elle permet d'identifier une prise du réseau en fibre optique, dans les systèmes d'information des opérateurs. En d'autres termes, elle permet de connecter votre box pour accéder au réseau fibre. Pour faciliter les démarches, l'Arcep veut que cette référence figure sur l'espace client et les factures des consommateurs.