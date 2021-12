Fibre optique : les prestataires qui sous-traitent le déploiement se mettent en grève

Des blocus ont donc été créés, et ce, à l'échelle nationale, de façon à dénoncer et contester cette renégociation soudaine, et à la baisse, des tarifs. Les prestataires avancent un certain nombre de revendications, comme la renégociation des prix des BPU (bordereaux des prix unitaires) et le remboursement des pénalités appliquées et non justifiées, ainsi que les retenues sur attachement, qu'ils jugent également « systématiques et non justifiées ». Ils demandent ainsi une amélioration des échanges entre la société Sogetrel et ses sous-traitants, de façon à éviter toute relation conflictuelle et mauvaise surprise, comme celle vécue ces derniers jours, qui plus est pendant les fêtes de fin d'année. « On ira jusqu'au bout », préviennent d'ores et déjà les prestataires.