Free opère la plus grande usine 5G du continent ! Comment et à quoi sert-elle ?

Direction Calais, où l'entreprise Alcatel Submarine Networks (ASN), filiale française du groupe finlandais Nokia, possède un immense site d'une surface totale de 160 000 m², entièrement dédié à la production de câbles sous-marins. Chaque année, l'usine produit, teste, stocke puis assemble plus de 50 000 km de câbles. ASN voit aujourd'hui l'aboutissement de son « projet Industrie 4.0 », qui vient renforcer la performance du site, grâce à des infrastructures et applications 5G pilotées par les équipes de Free Mobile et Free Pro. Étudions cela de plus près.