Anker Nano 3 : des chargeurs 70% plus petits capables de charger votre ordinateur ?

Ce nouveau chargeur miniature, à peine plus encombrant que le tout petit chargeur 5 W d'Apple, souligne The Verge, offre une charge rapide 30 W capable de recharger diligemment n'importe quel iPhone ou iPad… mais également suffisante pour permettre à un MacBook Air M2 (et à certains ultraportables de la concurrence) de faire le plein d'énergie.

Pour proposer un rapport performances/encombrement flatteur, l'Anker 511 Nano 3 exploite comme ses prédécesseurs du Nitrure de gallium (GaN), un semiconducteur qui permet justement la création de chargeurs compacts et puissants. Rien de nouveau donc, sinon le format très avantageux de ce petit chargeur. Notons par contre que sur le marché français, ce dernier ne permet pas de replier sa prise pour gagner encore plus en compacité. C'est en revanche possible avec la version américaine du chargeur.