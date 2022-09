AAEON lance la plus petite carte à intégrer un processeur Intel Core i5/7/9

La de next-TGU8 dispose de module Wi-Fi et 4G en plus d'intégrer un emplacement PCIe 3.0 x4 au travers d'un riser (connecteur déporté). La solution graphique est confiée au CPU et l'ensemble est complété par deux ports RJ45 1 GbE, deux USB 3.2 Gen 2, quatre USB 2.0 et deux ports d'affichage (1x eDP, 1x HDMI 1.4b).