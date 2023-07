Gigabyte présente la première carte graphique RTX 4000 au format demi-hauteur (low profile)

Un tel système de refroidissement était sans doute nécessaire pour une carte qui devrait davantage chauffer que l'ASRock Arc A380, dernière low profile un tant soit peu moderne commercialisée.

Nous parlons effectivement d'un véritable GPU Ada Lovelace AD107, avec ses 3 072 processeurs de flux, ses 8 Go de mémoire vidéo et son bus d'interface en 128 bits. Ce GPU AD107 change donc complètement la donne avec une puissance affichée qui n'a rien à voir avec les précédentes cartes graphiques low profile et qui ouvre la voie à de nombreux scénarios.