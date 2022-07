Le Vivobook Asus est en promo pour l'avant dernier jour des soldes !

Cette Asus Vivobook Pro a plus d'un tour dans son sac, à commencer par une belle dalle OLED de 15 pouces bénéficiant d'une définition de 1920 x 1080 pixels avec antireflet et filtre anti-lumière bleue inclus afin de vous permettre d'avoir une activité accrue toute en limitant au mieux votre fatigue oculaire. Avec un écran HD, soyez sûrs de bénéficier d'un beau rendu visuel, même pour un épisode de série ou encore votre session gaming du moment, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Niveau hardware, comptez sur le processeur Intel Core i5 11300H bénéficiant de 4 coeurs et moulinant à 3,1 GHz, et grimpant jusqu'à 4,4 GHz en mode Turbo pour vous assurer une belle polyvalence selon vos besoins. Votre Asus Vivobook Pro dispose en outre d'une compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, tandis qu'il est compatible Windows 11.