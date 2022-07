Très bon prix pour ce PC gamer MSI juste avant la fin des soldes

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un PC portable gamer de MSI, une marque réputée dans le domaine, modèle Delta 15. Comme son nom l'indique, il affiche un écran 15,6" FHD (1920x1080) doté d'une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 Hz, couronné d'une webcam 720p et équipé nativement d'une version familiale de Windows 10 64 bits.

Pour profiter des jeux dans les meilleures conditions sur cet écran 1080p, le MSI Delta 15 en a dans le vente : carte graphique Radeon RX 6700M, processeur Ryzen 7 5800H 8 cœurs cadencés jusqu'à 4,4 GHz et 16 threads, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (pour une capacité maximale de 64 Go) et un SSD M.2 de 512 Go (avec un port M.2 supplémentaire au besoin).

Il n'est pas en reste côté connectique, avec un port HDMI, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 (dont l'un supportant DisplayPort), deux ports USB 3.2 Gen 2 et une prise combo casque/micro. Le support du WiFi et du Bluetooth 5.2 sont bien sûr de la partie.

Tout ceci est embarqué dans un design sobre mais élégant, avec un clavier rétroéclairé du vert iconique de cette gamme. Le MSI Delta 15 se montre particulièrement léger et compact compte tenu de ce qu'il propose, pour être un compagnon de voyage idéal.