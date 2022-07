Soldes Boulanger : qui a envie d'un Chromebook HP à moins de 200€ ?

Avec le Chromebook CB314, vous aurez un véritable outil de prise de note polyvalent à portée de main. Il est équipé d'un écran de 14", tactile, avec une résolution de 1366 x 768 pixels.

Il utilise un processeur Intel Celeron N4000 avec sa propre puce graphique. Il va de soi que ce n'est pas un ordinateur fait pour le jeu : les seuls titres téléchargeables sont ceux du Play Store. Vous pouvez à la limite espérer faire tourner les versions mobiles de Fortnite ou Warzone, mais guère plus.

Le Chromebook CB314 utilise 4 Go de mémoire vive avec une mémoire interne de 32 Go eMMC. Il s'agit d'un espace de stockage à mi-chemin entre le HDD et le SSD. Cela lui permet une grande vitesse d'exécution ainsi qu'un allumage et une extinction quasi instantanés.