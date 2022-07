Soldes : vous ne trouverez pas meilleur prix pour la Gigabyte Z590M que chez Cdiscount

Cdiscount propose donc durant les Soldes une belle promotion sur une carte mère de Gigabyte, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Z590M. Celle-ci propose un format micro ATX doté d'un socket LGA1200 et d'un chipset Intel Z590. Elle est donc capable d'accueillir un large panel de processeurs Intel, jusqu'à la 11e génération.

Elle supporte également la mémoire vive DDR4 grâce à quatre slots 288 broches avec une horloge de 2400 à 5133 MHz, pour une capacité maximale de 128 Go. Côté logements de stockage, elle peut accueillir plusieurs disques durs/SSD avec plusieurs ports SATA et dispose d'un port PCIe 4.0 pour un SSD M.2.

Elle peut également se targuer d'avoir une connectique complète, avec pléthore de ports USB-C, 3.2 Gen 1/2 et 2.0, des entrées et sorties de ligne audio, un DisplayPort, un port HDMI et une prise Ethernet.

Comme toute carte mère qui se respecte, elle dispose de toutes les fonctionnalités utiles pour contrôler le voltage, la tension et la température des pièces en son sain. Elle profite également de nombreuses fonctionnalités la rendant particulièrement fiable et endurante.