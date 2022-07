Pour moins de 300€, ce kit carte mère et processeur Intel vaut vraiment le détour

Parmi les pièces maîtresses en vue de donner une cure de jouvence à son PC, la carte mère et le processeur sont, avec la carte graphique, en tête de liste. Cela tombe bien, puisque ce kit d'évolution propose deux solides produits dans les catégories carte mère et processeur.

La carte mère est fabriquée par Gigabyte, marque de référence dans le domaine, modèle B660 Gaming. Comme son nom l'indique, elle est taillée pour intégrer un PC de jeu, avec un socket B660 Express prenant en charge les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Go et M.2 PCIe 4.0, ainsi que quatre slots de RAM DDR4 jusqu'à 4400 MHz, avec une connectique complète pour des périphériques USB 3.0 et 3.1.

Elle prend également parfaitement en charge les processeurs Intel 12e génération, et c'est justement ce qui l'accompagne dans ce kit, en la personne de l'Intel Core i5-12400F. Celui-ci embarque 6 Performance-Cores cadencés entre 2,5 et 4,4 GHz, 12 threads, ainsi que des caches L2 et L3 respectivement de 7,5 et 18 Mo. Il se montrera donc performant et polyvalent, qu'il s'agisse d'un usage gaming pour aller avec cette carte mère Gigabyte, ou pour n'importe quelle autre tâche.