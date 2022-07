Soldes Darty : un prix intéressant pour ce PC Lenovo Ideapad 3

Darty propose donc une belle promotion sur un PC portable de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle Ideapad 3 14ALC6. Comme sa dénomination l'indique, il arbore un écran 14" FHD (1920x1080) couronné d'une webcam HD. Il dispose également de haut-parleurs compatibles Dolby Audio.

Pour afficher de solides performances, il peut compter notamment sur un processeur graphique AMD Radeon Graphics, un processeur AMD Ryzen 5 5500U 6 cœurs cadencés au minimum à 2,1 GHz et 12 threads, 8 Go de RAM DDR4 (pour un maximum de 12 Go) et un SSD de 256 Go. À noter que l'Ideapad 3 intègre nativement une version familiale de Windows 11.

Côté connectique, il est également plutôt bien équipé avec un port HDMI 1.4b, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB Type C 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un lecteur de carte SD, et bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0.

Tout ceci est proposé dans un design aussi sobre qu'élégant, qui a également le mérite d'être compact pour être facilement transportable partout.