Soldes Cdiscount : prix fou pour le Honor 50 en ce moment !

Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec le smartphone Honor 50 : un bel et grand écran OLED de 6,57" pour une définition en 1080 x 2340 pixels et surtout un taux de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz.

Comme nous l'avons dit il régale surtout notamment au niveau de la batterie, avec une puissance de 4300 mAh pour une autonomie d'une journée et demi avec une charge rapide à 66W pour remonter à 100% en 40 minutes.

Vous avez un très bon processeur Snapdragon 778G 5G pour faire tourner le tout, avec 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Et l'aspect photo n'est pas en reste puisque le capteur principal de 108 Mpx fait du très bon travail. Il est accompagné de trois autres capteurs de 8, 2 et 2 Mpx pour des vidéos en 4K à 30 images/seconde.