Le prix soldé de cette souris gamer sans fil est juste fou !

Cette offre de Fnac s'intéresse donc à une souris gamer sans fil d'Acer, et plus précisément de sa branche gaming Predator, de très bonne réputation dans le domaine, modèle Cestus 350.

Grâce à son capteur Pixart 3335 et ses 5 profils DPI, cette souris gamer propose d'excellentes performances et une fluidité de mouvement adaptée à chacun. En mode sans fil, elle propose un temps de réponse de 1 ms et un taux de précision de 1 000 Hz. Il est toutefois possible de la passer en mode filaire, pour atteindre 0,5 ms de temps de réponse et un taux de précision de 2 000 Hz. Dans les deux cas, vous aurez une visée impeccable.

Elle se montre par ailleurs hautement polyvalente grâce à pas moins de huit boutons entièrement programmables, la rendant adaptée à n'importe quel joueur ou joueuse, et n'importe quel jeu.

Enfin, la Cestus 350 affiche un design aussi sobre qu'élégant, qui a également le mérite d'être léger et compact pour de longues sessions de jeu sans se fatiguer. Cela tombe bien, puisqu'elle propose en mode sans fil une autonomie maximale très confortable de 50 heures.

En raison du placement de ses boutons supplémentaires, elle s'adresse malheureusement principalement aux droitiers.