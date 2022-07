Ce PC gamer est à prix fracassé pour les soldes d'été !

Cet ordinateur est équipé d'un écran 16 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Grâce à cette dalle, tous vos contenus conserveront une fluidité exemplaire. La configuration a elle aussi de quoi vous faire plaisir avec notamment un processeur AMD Ryzen 5 5600H accompagné par une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout sous un système d'exploitation Windows 10.

Bref, des spécificités techniques extrêmement correctes pour jouer dans de bonnes conditions. Deux haut-parleurs sont également là en compagnie d'une webcam et d'un microphone intégrés. Ainsi, tous les équipements essentiels pour pouvoir interagir en direct avec vos camarades de jeu sont de la partie. Cet HP Victus 16 a définitivement tous les arguments pour convaincre.