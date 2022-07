Les soldes frappent de plein fouet le prix du PC portable gaming Acer Nitro 5

Attachez votre ceinture car vous allez en prendre plein les yeux avec le Acer Nitro 5. Ce PC est équipé d'un écran Full HD de 15,6" avec une fréquence de rafraîchissement à 144Hz et une technologie de confort des yeux avec réduction de lumière bleue.

Le processeur est un Intel Core™ i5-11400H avec une fréquence de base de 3.1Ghz, boostable à 4.4Ghz. Il dispose de 6 Cœurs et 12 Threads pour 12 MB en Smart Cache et une puissance de 45W. Il dispose d'un iGPU Intel UHD Graphics.

Mais les graphismes des jeux seront prix en charge par la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q avec 6Go de RAM dédiés. Elle est accompagnée de 2 x 8 Go de RAM. Et le stockage se fait sur un SSD M.2 de 256 Go et un HDD de 1 To.

Pour la connectique vous pouvez compter sur un port HDMI et quatre ports USB : 2 USB 3.2 Gen1 Type-A,

1 USB 3.2 Gen 2 Type- A et 1 USB 3.2 Gen 2 Type- C : 1.