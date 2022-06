Boulanger divise par deux le prix de la souris gaming Logitech G305 Lightspeed Hero

Avec la Logitech G305 Lightspeed Hero, vous allez pouvoir faire des miracles en ligne et prendre le dessus sur vos adversaires. Cette souris conçue spécifiquement pour le gaming propose des performances haut de gamme avec en plus un coloris original.

En plus, celle-ci ne va vous coûter que 19,99€ avec un retrait en magasin gratuit possible seulement 1h après votre achat. Il ne vous reste plus qu'à brancher le dongle USB pour la connexion sans-fil sur votre PC et vous voilà prêt à fragger comme jamais.