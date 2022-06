Soldes Aliexpress : le OnePlus 10 Pro 5G à un prix exceptionnel

Avec le OnePlus 10 Pro 5G vous allez pouvoir voir les choses en grand. Ça commence par un très bel écran LTPO2 AMOLED de 6,7" avec une fréquence d'affichage pouvant être réglée à 120Hz.

La fluidité de vos apps et jeux est due au processeur octa-core Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 et sa fréquence de 3GHz, épaulé par 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go (il existe aussi en version 256 Go et 512 Go).

La batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 80W offre une autonomie d'une journée et demi pour une recharge totale en seulement 30 minutes.

Enfin, l'aspect photo est vraiment excellent avec un triple capteur arrière de

48 Mpx, 8 Mpx et 50 Mpx capable de faire des vidéos en 8K à 30fps au maximum.