Avec Bouygues Telecom, la Samsung Galaxy S22 n'a jamais été aussi peu cher

Côté hardware, le Samsung Galaxy S22 est bien pourvu par la puce Exynos 2200, un autre classique de chez Samsung gravée en 4nm, qui mouline notamment à 2,8 GHz et dispose de 8 coeurs. De quoi, comme nous le précisions précédemment, répondre à vos usages les plus divers, même si ce smartphone n'est pas non plus conçu pour parfaitement répondre face aux jeux les plus gourmands du Play Store. Qu'à cela ne tienne, 8Go de RAM accompagnent votre GPU, avec une compatibilité VoLTE, double-SIM (offerte par Bouygues en prime) et bien sûr, 5G. Ce smartphone prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connectivité au top. Livré sous One UI 4.1 (Android 12), le support logiciel de votre smartphone est (au moins) assuré jusqu'en 2026.