Soldes : ce PC portable gamer Lenovo Legion 5 chute de prix aujourd'hui seulement !

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle Legion 5 15ACH6H. Celui-ci présente une dalle 15,6" IPS FHD dotée d'une belle fréquence d'affichage pouvant aller jusqu'à 120 Hz.

Pour afficher les jeux sous leur meilleur jour à cette fréquence en 1080p, le Lenovo Legion 5 s'arme d'une configuration très solide : un processeur Ryzen 5 5600H 6 cœurs cadencés à 3,3 Ghz et 12 threads ; 8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz (pour une capacité maximale de 32 Go de RAM) ; un SSD M.2 NVMe 512 Go et une très convoitée RTX 3060. À noter que ce produit est vendu sans système d'exploitation installé nativement.

Côté connectique, Le Lenovo Legion 5 embarque une interface réseau Gigabit Ehternet, supporte le Bluetooth 5.0 et intègre quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un DisplayPort 1.4, un port HDMI et une prise combo casque/micro.

Outre tous ces éléments, le Lenovo Legion 5 promet jusqu'à 7 heures d'autonomie grâce à une batterie Lithium-polymère de 60 Wh. Le tout est engoncé dans un écrin noir aussi élégant que compact.