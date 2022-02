Pour les Soldes, cette souris gamer sans fil Logitech chute à son meilleur prix

Cette offre s'intéresse donc à une souris gamer sans fil Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine des périphériques gaming, modèle G305. Pour un si petit prix en promotion, ce produit propose tout ce qu'on attend d'une solide souris gamer sans fil.

À commencer par le fameux capteur optique HERO iconique de Logitech, qui assure une réactivité jusqu'à 12 000 PPP et un taux de rapport ultra-efficace répondant à vos gestes au doigt et à l'œil. Ceci est notamment assuré par la technologie sans fil Lightspeed via un dongle USB pour des performances n'ayant rien à envier à une souris filaire.

La Logitech G305 dispose par ailleurs de six boutons programmables, la rendant particulièrement polyvalente dans différents genres de jeux et adaptée à chaque utilisateur.

Pour couronner le tout, cette souris sans fil peut compter sur une impressionnante autonomie de 250 heures assurée par une seule pile AA, enchâssée dans un carcan sobrement noir et élégant. Son design se montre également particulièrement compact, avec un poids de seulement 99 grammes et une forme adaptée à la plupart des mains.