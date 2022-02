Le OnePlus Nord 2 (5G) est vraiment moins cher avec ce code promo

Le OnePlus Nord 2 est pétri d'atouts. Comme nous l'avons dit plus haut, la version en promo ici dispose de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Il est doté d'un écran AMOLED de 6,43" avec une fréquence d'affichage de 90 Hz.

Le processeur est un Dimensity 1200 3.0 GHz octa-core avec un GPU Mali G77- MC9. Grâce à eux vous allez pouvoir faire tourner vos jeux dans une qualité plus que correcte avec surtout une excellente fluidité globale. L'appareil photo est également de bonne facture avec un triple catpeur arrière de 50 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx pour filmer et photographier en 4K.

La batterie a une capacité de 4500 mAh pour une autonomie globale d'une journée et demi environ. Mais son avantage est d'être compatible charge rapide 65 W et ainsi de passer de 0 à 100% en seulement 30 minutes.