Ce PC portable gamer Asus avec RTX 3060 est en promo chez Cdiscount

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable d'Asus, une marque bien connue dans le domaine, modèle DASH-TUF516PM. Derrière ce nom alambiqué se cache une très solide fiche technique avec notamment une très prisée RTX 3060, un processeur Intel Core i7-11370H 4 cœurs cadencés jusqu'à 4,8 GHz et huit threads, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter que ce produit est proposé avec une version familiale de Windows 10 installée nativement.

Avec une telle configuration, les jeux récents pourront être propulsés aisément en qualité Ultra en 1080p. Et cela tombe bien, puisque ce PC portable propose une belle dalle IPS 15,6" FHD (1080p) dotée de surcroît d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et qui s'accompagne de nombreuses technologies pour un meilleur confort visuel comme l'anti-éblouissement et l'Adaptive-Sync.

Côté connectique, le DASH-TUF n'est pas en reste avec un port USB4, trois ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI, une prise combo casque/microphone et un port Ethernet. Il supporte bien sûr également le Wi-Fi et le Bluetooth. Côté batterie, on notera une 4 cellules Lithium Ion d'une capacité de 76 Wh pour une solide autonomie.

Tout ceci est proposé dans un écrin exceptionnellement blanc mais qui ne manque pas d'élégance en plus d'être relativement compact.