Soldes : à moins de 850€, ce PC portable gamer Lenovo est le deal du jour !

Pour un PC vendu de base à plus de 1000€, on est en droit de s'attendre à des composants de qualité. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne déçoit pas. L'écran est un Full HD de 15,6" avec une fréquence qui peut monter jusqu'à 120 Hz.

Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H avec six cœurs et une fréquence de 3,3 GHz. Nous n'allons pas revenir sur la carte graphique qui a été évoquée plusieurs fois. Par contre, un mot sur le SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 10 avec en plus 16 Go de mémoire vive afin de faire tourner tous les jeux et programmes sans difficulté.

L'autonomie moyenne constatée pour ce modèle est d'environ 5h. Donc vous pouvez l'emmener une demi-journée en extérieur afin de jouer, avant de devoir le brancher.