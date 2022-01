Soldes Cdiscount : le TOP 7 des offres à saisir avant la fin de l’événement

Il tourne avec un processeur made in Samsung, le Exynos 850, avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne que vous pouvez étendre avec une carte microSD. Il mesure 6,5" de diagonale et dispose d'une excellente batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 15 W qui offre une grosse autonomie frôlant les deux jours.

L'appareil photo est aussi intéressant, avec quatre capteurs arrière de 48 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx pour filmer et photographier en 1080p. Et vous avez un capteur de 8 Mpx à l'avant.