L'excellent PC portable Acer Swift 3 est vraiment moins cher pour les Soldes

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Swift 3. Celui-ci s'est déjà illustré comme étant un excellent produit, notamment grâce à une solide fiche technique.

Il affiche en effet une dalle IPS 14" FHD couronnée d'une webcam 720p et bardée de technologies comme l'anti-éblouissement ou encore ComfyView pour un confort d'utilisation optimal. Pour des performances tout aussi optimales, il peut compter sur un processeur graphique Intel Iris Xe ; un processeur Intel Core i5-1135G7 quatre coeurs cadencés jusqu'à 4,2 Ghz et huit threads ; 8 Go de RAM et un SSD M.2 de 512 Go.

Il ne démérite pas non plus côté connectique avec un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et une prise combo casque/microphone. Il supporte bien évidemment le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6.

Tout ceci est engoncé dans un design noir particulièrement élégant, léger et compact (1,2 kg seulement pour 32 cm de longueur et 21 cm de largeur). Il peut également compter une solide batterie de 56 Wh pour une autonomie plus que convenable.