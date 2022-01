Forfait mobile : 5 offres sans engagement à saisir pendant les Soldes

Le deuxième forfait bon plan se trouve du côté de chez RED by SFR, et vous n'avez que jusqu'au 24 janvier pour en profiter. Il s'agit d'un forfait 4G/4G+ vous octroyant l'usage de 40 Go de données Internet par mois, en plus des appels, SMS et MMS illimités.

Il s'agit d'une offre également valide depuis l’Union Européenne et les DOM, tout comme il est possible d'utiliser votre data à hauteur de 7 GO/mois depuis ces zones géographiques.

Si vous désirez plus de data, il est possible de commander jusqu'à 4 recharges de 1 Go à 2€ l'unité par mois. Vous pouvez ainsi bénéficier de la portée du réseau SFR pour appeler, envoyer des messages et aller sur Internet depuis toute l'Europe.