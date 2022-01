Lenovo Legion 5 : le PC gamer est en promo pour les Soldes Cdiscount

Vous l'aurez compris, les caractéristiques techniques du PC présenté ici laissent rêveur. À commencer par le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec ses six cœurs et sa fréquence de base de 3 GHz qui peut monter jusqu'à 4,1 GHz.

Le processeur propose une puce graphique AMD Radeon Graphics RX Vega 8 intégrée, afin de faire tourner logiciels et jeux très peu gourmands. Mais si vous souhaitez vous atteler à quelque chose de plus solide, c'est la carte graphique dédiée qui va prendre le relais. Il s'agit d'une NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P avec 6 Go de RAM dédiés pour une puissance totale de 130 W.

Deux barrettes de 8 Go de RAM DDR 3200 MHz sont installées dans le châssis, que vous pourrez remplacez plus tard si vous le désirez par du 2 x 16 Go. En effet, le PC est capable de supporter une puissance maximale de 32 Go. Le SSD M.2 2280 quant à lui fait 512 Go, afin d'y installer non seulement votre OS mais également tous les jeux et logiciels dont vous avez besoin et envie.

Enfin, la batterie vous offre une autonomie de 7h, ce qui se situe dans la moyenne haute pour ce genre d'ordinateurs plutôt gourmands en ressources.