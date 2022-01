Cette souris gamer Logitech est bradée pour les Soldes !

Cette offre s'intéresse donc à une souris gamer filaire de Logitech, une marque qu'on ne présente plus, modèle G502 Hero, qui s'est également construite une très solide réputation. Mais pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'un des meilleurs modèles dans sa catégorie jamais produit par la marque. Notamment grâce à son capteur Hero 25K assurant une précision extrême et un suivi ultra-réactif.

Outre d'excellentes performances attendues d'une souris gamer digne de ce nom, celle-ci dispose également de pas moins de 11 boutons programmables, la rendant hautement polyvalente et adaptée à de nombreux genres de jeux.

La personnalisation est même poussée jusqu'à l'éclairage Lightsync RGB du logo de la marque et trois diodes sur le côté, ainsi qu'un poids ajustable. Le tout engoncé dans un superbe écrin noir aussi agressif que sportif, malheureusement destiné exclusivement aux droitiers.