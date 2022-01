Le PC portable Lenovo Ideapad 5 est vendu 150€ moins cher pour les Soldes Darty

Passons maintenant en revue les caractéristiques du Lenovo IdeaPad 5. Commençons par sa dalle Full HD de 15,6" IPS avec une technologie anti-reflets. La fréquence d'affichage maximale est de 60 Hz, ce qui offre un certain confort pour les vidéos et les jeux.

Nous l'avons mentionné plus haut : le processeur est un AMD Ryzen 7 5700U accompagné de ses 8 cœurs avec une mémoire cache de 4 Mo L2 8 Mo L3 et une fréquence basse de 1,8 GHz qui peut aller jusqu'à 4,3 GHz. Il tourne avec 8 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 10 Famille.

La connectique est diverse : pour le sans-fil vous pouvez compter sur du Bluetooth

et du Wi-Fi 802.11 ac. Et pour le filaire il y a un port HDMI 1.4b

, un port USB Type C Gen1 ainsi que deux ports USB 3.1 Gen1. Enfin, l'autonomie de ce modèle est excellent et peut vous accompagner pendant quasiment 17h. Soit largement deux journées complètes de travail.