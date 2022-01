Forfait mobile : les meilleures offres à saisir pendant les Soldes

Ainsi, si vous consommez entre 0 et 100Go, vous paierez votre forfait 6,99€ au mois. Si vous êtes entre 100 et 120Go, vous allez payer 9,99€ le mois. Enfin, si vous consommez entre 120 et 140Go, le prix sera de 12,99€. Et ce la première année, suite à quoi ils passeront respectivement à 12,99€/15,99€ et 18,99€. Il s'agit d'un forfait sans engagement avec appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM. Avec en plus 20Go de data à utiliser depuis ces territoires.