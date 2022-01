Apple, Samsung, Sony : Rakuten casse les prix des grandes marques pour les Soldes

Le Galaxy S20 FE séduit car étant une Fan Edition (d'où son nom), il corrige tous les défauts du modèle de base. C'est un smartphone compatible 5G, doté d'un écran de super AMOLED de 6,5" avec une fréquence d'affichage pouvant atteindre les 120 Hz.

Ici il est fournit avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, sachant que vous pouvez l'augmenter de 1024 Go grâce à une carte microSD. Il est également possible de mettre deux cartes SIM à l'intérieur. Enfin, la batterie peut tenir largement une journée complète. Et elle est compatible charge rapide 30W.