Soldes : TOP 6 des offres smartphones qui valent le détour !

Le triple capteur photo intègre une caméra principale de 108 mégapixels, idéale pour capturer vos plus beaux moments dans les moindres détails avec un piqué et une netteté incomparable. Il bénéficie également d'un écran AMOLED DotDisplay 120Hz de 6.67 pouces, de la prise en charge de l'HDR10+ et du Dolby Atmos pour sa partie audio. Bref, le Xiaomi Mi 11i est probablement l'un des meilleurs rapports qualité/prix du moment et un smartphone incontournable à ne laisser passer sous aucun prétexte.