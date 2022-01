Le prix du OnePlus 8T s'effondre pour les soldes avec ce code promo AliExpress

Le OnePlus 8T est une très bonne pioche encore aujourd'hui. Son très bel écran FHD+ de 6.55" est capable d'afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus il est livré avec une protection Gorilla Glass directement posée dessus. Ainsi qu'une coque de protection rigide pour amortir les chocs.

Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 865 à 2.84 GHz accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, non extensible mais amplement suffisant. Son excellente batterie 4500 mAh lui permet de tenir largement une journée et demi avec un usage plutôt intensif. Et la charge rapide 65W permet de le faire passer de 0% à 100% en moins d'une heure.

Enfin, petit point sur les capteurs photo : à l'arrière vous avez quatre capteurs de 48 Mpx, 16 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx qui peuvent filmer jusqu'en 4K à 60 images/seconde. Et à l'avant vous avez droit à un capteur de 16 Mpx pour des selfies du meilleur effet.