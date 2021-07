Xiaomi Redmi Note 9T : l'un des smartphones 5G les moins chers du marché durant les Soldes

Passons aux spécificités techniques de notre smartphone du jour. Le Xiaomi Redmi Note 9T est pourvu d'un écran 6,53 pouces avec une définition Full HD+. Une protection Gorilla Glass 5 a également été appliquée pour renforcer la dalle face aux chocs. Quant à la configuration, nous retrouvons un processeur MediaTek Dimensity 800 U compatible avec la 5G. Pour le reste, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sont embarqués. Cela en fait un modèle plutôt performant pour un prix aussi abordable.

En ce qui concerne les photos, vous pourrez utiliser le dispositif dorsal prévu à cet effet. Il comprend un capteur grand-angle 48 MP, un macro 2 MP et un dernier module pour la profondeur à 2 MP. En façade, la caméra 13 MP se chargera des selfies. Autre bonne nouvelle, un capteur d'empreinte digitale latéral ultra réactif répond présent. Enfin, la batterie 5000 mAh affiche une autonomie d'un jour et demi. Elle est compatible avec la charge rapide 18W.