Ce PC portable Lenovo bien équipé profite d'une belle réduction à l'occasion des Soldes

Cet ordinateur portable conçu par Lenovo embarque un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Pour ce qui est de la configuration interne de cet exemplaire, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 3 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / AMD Radeon Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Ainsi, votre PC démarrera plus rapidement et les applications se lanceront en un rien de temps. Un système d'exploitation FreeDOS est de la partie.

Le PC possède aussi un clavier relativement spacieux et avec un rétroéclairage intégré pour améliorer la visibilité générale dans un environnement sombre. Enfin, la batterie affiche une autonomie de plus de six heures et pourra être rechargée via la charge rapide. En une heure, elle remontera à 80% de sa capacité maximale.