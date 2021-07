L'un des meilleurs rapports qualité/prix smartphone : le Xiaomi Mi Note 10 Lite chute de prix

Compatible avec le réseau 4G, le Xiaomi Mi Note 10 lite fonctionne avec n'importe quel opérateur mobile en France.

Concernant ses points forts, le smartphone du constructeur chinois qui est associé à ce bon plan est équipé d'un écran AMOLED de 6,47 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, du processeur Qualcomm Snapdragon 730G, du système d'exploitation mobile Android, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go. L'ensemble tourne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI.

Au niveau de l'autonomie, le téléphone est doté d'une batterie de 5260 mAh qui est compatible charge rapide. L'appareil est chargé totalement en seulement 64 minutes avec le chargeur rapide 30W fourni.



Enfin, la partie photo/vidéo du smartphone est composée d'un quadruple capteur de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.