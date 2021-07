RED by SFR : dernières heures pour les forfaits mobiles BIG RED à partir de 5€ par mois

Inutile de payer une fortune pour disposer d’un forfait complet pour votre smartphone. Que vous soyez un gros consommateur ou que vous n’utilisiez votre smartphone que pour l’essentiel, avec les forfaits BIG RED de RED by SFR, vous ne paierez que ce dont vous avez besoin.

Ainsi, avec le forfait 5 Go, vous ne débourserez que 5 € par mois. Cependant, il comprend déjà les appels, SMS et MMS en illimité en France, en Europe et dans les DOM. Cerise sur le gâteau, vous pourrez également utiliser 6 Go de connexion à Internet depuis l’Europe et les DOM.

Mais 5 Go peut être un peu court à l’usage, le juste choix pourrait être le forfait 40 Go proposé à 10 € par mois. Il reprend les mêmes caractéristiques que le 5 Go pour les appels, SMS et MMS et Internet hors de France.

Pour les plus gros consommateurs qui partagent leur forfait avec leur ordinateur portable et qui sont friands de contenus vidéo gourmands, optez pour les forfaits 100 ou 200 Go. Proposés à 12 ou 15 € par mois, toujours sans engagement, ils offrent en plus 8 ou 15 Go d’Internet depuis votre mobile en Europe et dans les DOM. Oubliez-le hors forfait avec les BIG RED 100 et 200 Go, vous avez de la marge.