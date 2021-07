Soldes Darty : PC Portable puissant (Lenovo Ideapad 5) à prix immanquable

Avec son bel écran de 15,6“ Full HD installé dans un boitier gris bien fini, le PC portable de Lenovo présente bien. Il est sobre et élégant, mais sous cet air discret, la machine emporte un puissant processeur AMD Ryzen 7 à 2 GHz (4,1 GHz maximum). Pour que l’ensemble de la machine soit fluide, le processeur est secondé par 8 Go de mémoire vive de type DDR4.

Livré avec Windows 10 préinstallé sur son disque SSD PCIe NVMe de 512 Go, vous serez prêt à travailler avec ce nouveau PC portable. Le travail ne lui fait pas peur que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement grâce à sa belle autonomie. Pour agrémenter vos moments de détentes ou travailler en musique, profitez du son qualité Dolby Audio intégré avec son système de haut-parleurs.

Il propose un lecteur de carte SD pour transférer vos fichiers depuis votre appareil photo numérique ainsi que le Wifi et le Bluetooth en plus de ses ports HDMI, USB-C et USB 3.2.

Bref, il ne lui manque rien. Pour rester assez léger pour pouvoir l'emmener partout avec vous, son poids reste mesuré avec seulement 1,66 Kg tous compris hors chargeur.