Amazon casse le prix de ce pc portable Dell XPS pendant les Soldes

En passant sous la barre des 1 000 €, le Dell XPS 13 9305 offre un excellent rapport performance/prix. Il est doté d’un puissant processeur Intel Core i7 de 11 ème génération aidée par 12 Mo de mémoire cache et 8 Go de mémoire RAM au format DDR4. Le stockage passe par un SSD PCIe de 512 Go. Cette configuration offre de la puissance et des performances élevées pour un ordinateur portable.

Pour travailler confortablement, le Dell XPS est doté d’un écran de 13,3“ Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Celui-ci est traité antireflet pour un confort visuel supérieur. Il est animé par un circuit graphique Intel Iris Xe. La machine fonctionne sous Windows 10 Home livré avec et dispose d'un clavier rétroéclairé.

Fin et élégant, il dispose en plus d’un clavier rétroéclairé pour pouvoir travailler en toute circonstance. Du côté connectivité, il offre le Wi-fi 6 et le Bluetooth 5. À cela s’ajoute les ports Thunderbolt 4 ainsi que l’USB-C et un lecteur de carte microSD et la traditionnelle prise combo casque/micro au format jack 3,5 mm.

Dell propose également sur cette machine le Dell Mobile Connect qui vous permet d’accéder à votre smartphone Android ou iPhone depuis le PC pour ne pas avoir à prendre un autre appareil en main et vous déconcentrer pendant vos tâches.