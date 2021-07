PC Portable pas cher : Asus Vivobook S à -200€ pour les Soldes Amazon

Il est temps de nous pencher sur la configuration embarquée avec cet Asus Vivobook S. Ici, un grand écran 15,6 pouces est de la partie. Ce dernier profite d'une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) permettant d'afficher n'importe quel type de contenu avec un maximum de détails à l'image. Un processeur AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz répond présent. Il est accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Ainsi, votre machine démarrera très rapidement et lancera les logiciels instantanément. Le système d'exploitation Windows 10 a lui aussi été inclus !

Autre bon point, ce PC portable signé Asus est également très ergonomique et facilement transportable grâce à son design relativement fin. Il passera dans un sac ou une sacoche sans le moindre souci. Enfin, parmi les connectiques, nous retrouvons un port HDMI, des ports USB 2.0 de Type A et USB-C, ainsi qu'un lecteur de carte microSD. L'autonomie de la batterie est estimée à 9 heures de temps.