Top 5 offres PC portable en Soldes pour toutes les bourses chez Cdiscount

Nous concluons par le modèle plus cher mais aussi le plus performant de notre Top 5 PC portables. L’Acer Nitro est proposé à 1599 € actuellement par Cdiscount et offre une configuration très musclée. Passez à la vitesse supérieure en optant pour le Nitro doté d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de mémoire vive, extensible à 32 Go, et d’une carte graphique RTX 3070.

La machine dispose également d’un disque SSD NVMe de 1To avec une installation de Windows 10. Le clavier intègre un pavé numérique et dispose d’un rétroéclairage RGB. Le poids est de 2,7 kg. Le boitier comprend un écran de 17,3“ avec une dalle à 144 Hz offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels avec rétroéclairage LED et traitement IPS.

Avec une telle configuration, vous n'aurez aucun mal à lancer les derniers titres pour jouer confortablement. Il dispose également du Bluetooth 5.0 et du Wifi 6.