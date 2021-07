Soldes d'été : smartphone Oppo Find X3 Lite 5G à -100€ chez Fnac

Il est temps de faire le point sur les capacités de notre téléphone portable du jour. Ainsi, l'Oppo Find X3 Lite arbore un bel écran 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le format compact de ce modèle vous permettra de le prendre en main très facilement. Par ailleurs, le processeur Qualcomm Snapdragon 765 est équipé pour vous donner accès à la 5G (avec un forfait compatible). Comptez aussi sur 8 Go de RAM et sur une mémoire interne de 128 Go pour vous épauler au quotidien. Les performances sont vraiment satisfaisantes pour un mobile positionné en milieu de gamme.

Pour les photos, l'Oppo Find X3 Lite embarque un dispositif dorsal avec un module principal à 64 MP, un ultra grand-angle à 8 MP, un macro à 2 MP et un capteur pour la profondeur de 2 MP également. Le tout permettant de capturer du contenu en 4K. À l'avant, une dernière caméra 32 MP est présente. Enfin, la batterie de 4300 mAh est capable de tenir deux journées complètes sans aucun problème. Et grâce à une recharge rapide ultra performante, elle sera à 100% en moins de 40 minutes !